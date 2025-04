Lanazione.it - Ok l’esercitazione interforze. Avs ne chiede la dismissione

Leggi su Lanazione.it

Il soccorso di un dipendente dello stabilimento rimasto bloccato nel ’capannone compressori aria strumenti’, lo spegnimento dell’incendio del jet fire e di un furgone nelle vicinanze. Questi i punti salienti delche mercoledì ha visto protagonisti istituzioni e forze di sicurezza presso lo stabilimento Gnl di Panigaglia. Un’esercitazione nella quale è stato possibile anche testare la messaggistica di allarme It Alert. "Attualmente sono in corso gli approfondimenti coordinati dalla Prefettura per valutare la risposta operativa coordinata delle componenti previste dal Piano di emergenza esterna, e la conformità alle previsioni del piano" spiega la comandante dei vigili del fuoco della Spezia, Francesca Conti. Il comando di via Antoniana è intervenuto nella simulazione con 32 auomini, da terra e da mare.