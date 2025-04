Lanazione.it - “... E vien Calendimaggio“. Nell’attesa, eventi a raffica

Arriva “.E“ a scandire il tempo che manca alla manifestazione degli assisani, al 7 al 10 del prossimo mese: il via domenica 13, quando alla Rocca Maggiore andrà in scena, dalle 15.30, la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti che poi si sfideranno nella gara per l’elezione di Madonna Primavera, giovedì 8 maggio. Gli appuntamenti gratuiti, patrocinati da Città di Assisi e Regione e realizzati con il sostegno della Fondazione Perugia, organizzati dall’Ente, continueranno lunedì 21, nella Sala delle Volte e alla Galleria Le Logge dove ci sarà l’apertura della taverna dele del punto ristoro. Sabato 26 nella sala della Conciliazione alle 15.30, è in programma la presentazione della giuria: saranno svelati i nomi dei tre giurati – un regista, uno storico e un musicologo – che decreteranno la Parte vincente del2025.