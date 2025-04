Lanazione.it - La Giornata mondiale del libro. In centro si accende la festa. Tra letture, cinema e un po’ di storia

PRATOVia Magnolfi con le vetrine ispirate a Pinocchio. Vicolo Fior di Vetta, il ‘chiassino’ fra via Pugliesi e via Verdi, il regno dei libri dedicati al teatro con una mostra mercato esceniche degli allievi ‘senior’ dei laboratori teatrali del Metastasio. Un pizzico di suspense alla biblioteca Lazzerini cona sorpresa per bambini e ragazzi. E poi la scuola diAnna Magnani, il chiostro di San Francesco, la biblioteca Roncioniana, gli incontri d’autore da Caffè Poirot, libreria Giunti e Casotto Atipico, l’atelier di Lauraballa. Tutto questo mentre girerà per iluna ‘bicibook’ itinerante. Per la prima volta si festeggia a Prato ladelche ufficialmente cade mercoledì 23 aprile ma, al di là della ricorrenza, diventa l’occasione per proporre alla città un cartellone con oltre venti appuntamenti fino al 27 aprile.