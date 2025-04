Lanazione.it - La seconda vita di Santa Caterina. Lavori in corso nell’ex monastero

Leggi su Lanazione.it

Si lavora al grande exdi. "Finalmente, grazie al cielo – dice il presidente della Fondazione Cittadella di, Stefano Tagliaferri – si parte con i. Non potevamo rimanere troppo in stand-by, per la messa in sicurezza. Del resto non vogliamo certo essere custodi delle macerie. Speriamo che ci siano i soldi sufficienti per completare tutto". Un intervento di grande rilievo, quello del recupero e della ristrutturazione del grandedomenicano, nel centro storico del capoluogo borghigiano. Ed è stata vicenda controversa il riutilizzo di questa struttura, di proprietà dell’Ordine delle suore domenicane, ora ceduto in possesso temporaneo, per 99 anni, a una fondazione creata da Co&So. In passato non sono neppure mancate le polemiche, e non poche, in merito ai rapporti con la parrocchia, che ha la pieve di San Lorenzo proprio accanto al, ai progetti di utilizzo, al valore sottostimato dell’immobile.