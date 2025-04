Lo schiaffo della Corte Suprema a Donald Trump | Riporti negli Usa il cittadino salvadoregno espulso per errore

Leggi su Open.online

È forte il caso più emblematicopolitica dell’immigrazione del presidente. Kilmar Armando Abrego Garcia,sposato con una cittadina americana e padre di un bambino di cinque anni natoStati Uniti, è stato deportato perin El Salvador il 15 marzo 2025. Nonostante avesse ottenuto un provvedimento che vietava la sua espulsione verso il suo Paese d’origine. LaUsa ha ordinato all’amministrazione di facilitarne il ritornoUsa. Il governo deve «agevolare il rilascio di (Kilmar) Abrego Garcia dalla custodia in Salvador e garantire che il suo caso venga gestito come lo sarebbe stato se non fosse stato impropriamente trasferito a El Salvador», ha affermato la, a maggioranza conservatrice.Kilmar Armando Abrego GarciaIl governoaveva ammesso l’ma si era detto impossibilitato a farlo tornare.