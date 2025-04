Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco 7 e 8, Venerdi 11 Aprile 2025

Leggi su Digital-news.it

11sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su SkyUno HD, Crawl – Intrappolati è un survival-thriller mozzafiato prodotto da Sam Raimi. Durante un devastante uragano in Florida, una ragazza e suo padre restano intrappolati nella loro casa allagata, ma l’acqua crescente non è l’unico pericolo: famelici alligatori rendono ogni via di fuga una lotta per la sopravvivenza. Kaya Scodelario è la protagonista di una corsa contro il tempo, in un mix di tensione, claustrofobia e azione. Su SkyDue HD, sempre alle 21.15, doppio appuntamento con gli episodi 7 e 8 diof– Ledel, dove la tensione raggiunge il culmine.