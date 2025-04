Alfredino Rampi avrebbe 50 anni il compleanno triste del bambino inghiottito dal pozzo | il dramma di Vermicino che fa ancora male

avrebbe compiuto 50 anni oggi Alfredino Rampi. Era nato l'11 aprile del 1975. La tragedia di Vermicino sconvolse tutta l'Italia e fu uno dei primi casi di cronaca seguiti in tempo reale.

