Lanazione.it - Studenti del Mazzatinti negli Usa per simulare una riunione Onu

GUBBIO - Avere la possibilità, in età adolescenziale, di poter aggiungere al proprio bagaglio delle esperienze internazionali è sicuramente un fattore positivo. In questo ambito la scuola gioca un ruolo importante, e quello messo a segno dal Polo Licealeè un ottimo colpo per la crescita e lo sviluppo dei propri. Il polo eugubino ha aderito al programma “ambasciatori - Mun - Model United Nations“ che, dopo due mesi di formazione in Italia, ha visto glipartire per New York, per partecipare alla più grande e prestigiosa simulazione dei meccanismi di funzionamento dell’Onu. Un progetto pensato per avvicinare glialla realtà internazionale, ponendo la mobilità didattica come elemento fondamentale per la crescita e l’incremento delle competenze pratiche utili nel mondo lavorativo.