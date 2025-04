Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Leggi su Tutto.tv

Stai cercando ladi5 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di5 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi dicinque.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi5 di, 11 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di508:42 - Mattino Cinque NewsIncon i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:51 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di511:00 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di513:39 - X-style design in motion 2025Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle13:42 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:47 - Beautiful - PrimaTvLa presenza di Luna alla Forrester Creations potrebbe generare problemi familiari legati a Finn Deacon organizza a "Il Giardino" un incontro tra Finn e SheilaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATOPomeriggio13:47 - Beautiful - PrimaTvLa presenza di Luna alla Forrester Creations potrebbe generare problemi familiari legati a Finn Deacon organizza a "Il Giardino" un incontro tra Finn e SheilaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:16 - Tradimento - PrimaTvGuzide e Tarik irrompono nel matrimonio con la polizia per impedirne la celebrazione, ma di fronte alla possibilita' di scappare, Oylum afferma di voler sposare BehramVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:45 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia!16:06 - Amici di MariaAppuntamento quotidiano con i talenti di Amici che si preparano per la prossima puntata serale Tra confronti, riflessioni e prove arrivano nuovi guanti di sfida16:43 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:50 - The Family - PrimaTvAslan "sequestra" Devin per evitare che venga arrestata dalla polizia Nel frattempo, tutti cercano Tolga, ciascuno per motivi diversiQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO17:03 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:41 - Avanti un altroPaolo Bonolis ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale piu' bizzarro ed imprevedibile della tv affiancato da Luca Laurentis Tra le novita' Flavia Vento19:36 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di520:39 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:36 - Riassunto - tradimentoNelle puntate precedenti21:39 - Tradimento - PrimaTvBehram convince Oylum seguirlo, minacciando di far sparare a Tolga I due arrivano nella residenza di CemalettinQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO22:03 - Tradimento - PrimaTvOylum e Behram trascorrono il primo giorno da sposati insieme alla famiglia di lui e la notizia delle loro nozze circola gia' in rete VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO23:15 - Tradimento - PrimaTvSezai viene assolto e decide di festeggiare la lieta notizia con Guzide, ma Oyku telefona alla donna in cerca di aiuto, perche' Tarik e' svenuto e ha sbattuto la testaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOSeconda serata23:15 - Tradimento - PrimaTvSezai viene assolto e decide di festeggiare la lieta notizia con Guzide, ma Oyku telefona alla donna in cerca di aiuto, perche' Tarik e' svenuto e ha sbattuto la testaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO00:12 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi00:38 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di501:24 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti