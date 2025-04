No al trasferimento della Ph Si mobilitano Regione e sindaci

della Sambuca, a Barberino Tavarnelle, la Ph si mobilitano tutti. I sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e dell’area fiorentina si sono schierati al fianco dei circa 280 dipendenti molti dei quali rischiano di perdere il posto di lavoro per la decisione della TüV (proprietaria cal 2013 di Ph) di spostare l’azienda nell’ex sede di una banca a Calenzano. La decisione, improvvisa, era stata stigmatizzata per prima dalla Cgil. Poi sono arrivate le istituzioni. Mercoledì sera si è svolto a Tavarnelle un consiglio comunale aperto dove erano presenti, tra gli altri, i sindaci dell’area e la Regione. "L’impresa non ha mai cercato l’occasione di condividere con serietà e concretezza e di affrontare la questione nelle sedi opportune", dichiara il sindaco David Baroncelli. Lanazione.it - No al trasferimento della Ph. Si mobilitano Regione e sindaci Leggi su Lanazione.it Per far rimanere sul territorioSambuca, a Barberino Tavarnelle, la Ph situtti. Idell’Unione comunale del Chianti fiorentino e dell’area fiorentina si sono schierati al fianco dei circa 280 dipendenti molti dei quali rischiano di perdere il posto di lavoro per la decisioneTüV (proprietaria cal 2013 di Ph) di spostare l’azienda nell’ex sede di una banca a Calenzano. La decisione, improvvisa, era stata stigmatizzata per prima dalla Cgil. Poi sono arrivate le istituzioni. Mercoledì sera si è svolto a Tavarnelle un consiglio comunale aperto dove erano presenti, tra gli altri, idell’area e la. "L’impresa non ha mai cercato l’occasione di condividere con serietà e concretezza e di affrontare la questione nelle sedi opportune", dichiara il sindaco David Baroncelli.

No al trasferimento della Ph. Si mobilitano Regione e sindaci. Consiglio comunale dell'Unione su questione pH, Abate e Venezia: "Doveva essere coinvolta l'azienda". Domani consiglio dell’Unione comunale del Chianti fiorentino sul trasferimento della pH Srl da Sambuca a Calenzano. I 12 richiedenti asilo portati nei centri in Albania dovranno essere lasciati liberi e riportati in Italia. La PH Srl si sposta da Barberino Tavarnelle a Calenzano, protesta Cgil-Filcams: presenti anche i sindaci. Cucina giapponese abbinata a pasticceria francese? A Roma apre Kou Kou. Ne parlano su altre fonti

Rigassificatore, no all’unanimità al trasferimento. Per il Pd “il funerale di dieci anni di governo” - Questa mattina, il Consiglio regionale della Liguria ha votato all’unanimità contro il progetto di trasferimento ... no non si va avanti, non ha senso, sono 450 milioni da spendere per niente ... (msn.com)

Piazza Loggia: no al trasferimento in Italia di Toffaloni - (ANSA) - BRESCIA, 31 OTT - Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di Piazza ... (msn.com)