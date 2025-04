Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione con salite a volontà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quintadeldei. L’edizionedella storica corsa a tappe, la numero 64, si prepara a vivere il penultimo atto prima del duello finale di domani con l’arrivo ad Eibar. La lotta per la conquista del successo finale diventa sempre più serrata.I corridori affrontano unadal tracciato impegnativo in cui non mancherà lo spazio per azioni in grado di incidere in maniera significativa sull’andamento della gara. La corsa parte da Urduna e arriva a Gernika-Lumo dopo 172,3 chilometri. Sono quattro leda scalare, l’ultima delle quali si trova ad una sessantina di chilometri dal traguardo. Il percorso presenta nel finale diverse ondulazioni sulle quali i big potranno darsi battaglia.