Lanazione.it - Esplosione di Gubbio, parola alle difese. Tutti gli imputati chiedono l’assoluzione

Hanno chiesto di essere assolti dall’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, omissione dolosa di cautele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, incendio doloso, Gloria e Gabriele Muratori. Di essere assolto dall’accusa di detenzione illecita e cessione di stupefacenti e di vedere riqualificato il capo d’imputazione più grave che la Procura della Repubblica di Perugia gli contesta, Alessandro Rossi. Sono gli amministratori di Greengenetics e Greenvest,per l’del laboratorio di cannabis light di Canne Greche di, dove persero la vita Samuel Cuffaro ed Elisabetta D’Innocenti. L’incidente si verificò il 7 maggio 2021.è stata chiesta anche per Luciano Rossi, ritenuto un socio occulto delle aziende al pari di Giorgio Mosca, proprietario del casolare dove era statostito il laboratorio poi esploso e dove l’uomo aveva un deposito per la sua azienda edile.