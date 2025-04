Centraline di ricarica auto superveloci

ricarica elettrica ultraveloce a Pontassieve. È quella inaugurata da Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, ha inaugurato una nuova stazione di ricarica ultra-veloce in piazza Aldo Moro a Sieci. Questo nuovo sito, realizzato grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Pontassieve, offre un contributo importante per una mobilità elettrica accessibile a residenti e viaggiatori. La nuova stazione è dotata di due infrastrutture di ricarica, dette anche "colonnine" da 150 kW, per un totale di quattro punti di ricarica (PoC), offrendo un'esperienza di ricarica ultra-veloce e affidabile a tutti gli e-driver della zona. La posizione del sito, in un'area commerciale lungo la statale 67, una consente agli utenti di sfruttare il tempo della ricarica per usufruire dei negozi, bar e ristoranti nelle vicinanze, così come anche supermercato e ufficio postale.

