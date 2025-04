Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Bahrain 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

, venerdì 11 aprile, prende il via il fine-settimana del GP del, quarta tappa del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni dipreviste: dalle 13.30 italiane la FP1 e dalle 17.00 la FP2.Ferrari chiamata a una reazione. La Rossa ha deluso su tutti i fronti nelle prime tre uscite stagionali, raccogliendo solo la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai (Cina) e nient’altro. In occasione di questo round, la Rossa introdurrà degli aggiornamenti tecnici sulla SF-25 e la speranza è che diano un beneficio in termini di prestazioni e guidabilità.Favorite della vigilia sono le McLaren. Il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri avranno come target sfruttare al 100% il potenziale tecnico della propria vettura, in modo da disinnescare la verve di un Max Verstappen in grande evidenza a Suzuka (Giappone).