Una frode da 4 milioni di euro False fatture quindici indagati

quindici, al momento, le persone iscritte nel fascicolo d’indagine dal sostituto procuratore Elisa Loris: non solo imprenditori, con l’inchiesta portata avanti dalla procura spezzina che ha messo sotto la lente anche i rapporti tra alcuni indagati e funzionari di Marina. Ieri, in tribunale, l’interrogatorio di sei persone nell’ambito dell’istanza presentata dalla Pm Loris al gip Tiziana Lottini per l’adozione della misura cautelare interdittiva dell’attività professionale. Lanazione.it - Una frode da 4 milioni di euro. False fatture, quindici indagati Leggi su Lanazione.it Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, ma anche truffa ai danni dello Stato e corruzione. Ruota attorno a queste ipotesi di reato la maxi inchiesta della Procura della Spezia che vede sotto la lente l’operato di diverse aziende spezzine, tra cui la Siman, impresa specializzata in lavorazioni meccaniche e riparazioni navali con sede principale all’interno dell’Arsenale marittimo della Spezia., al momento, le persone iscritte nel fascicolo d’indagine dal sostituto procuratore Elisa Loris: non solo imprenditori, con l’inchiesta portata avanti dalla procura spezzina che ha messo sotto la lente anche i rapporti tra alcunie funzionari di Marina. Ieri, in tribunale, l’interrogatorio di sei persone nell’ambito dell’istanza presentata dalla Pm Loris al gip Tiziana Lottini per l’adozione della misura cautelare interdittiva dell’attività professionale.

