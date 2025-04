Lanazione.it - Il Campo Scuola torna alla città: "Obiettivo gare nazionali". Restyling da 800mila euro

di Mario Ferrari "Restituiamoil, nella speranza che possa anche ospitaredi rilievo nazionale". Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo ‘Cino Cini’, ilal Palazzetto dello Sport che dopo un lavoro di riqualificazione dato finalmente in funzione con diverse aggiunte. "La richiesta di riqualificazione - le parole del sindaco Michele Conti - viene da chi qui si allena tutti i giorni, dagli atleti. Fin dal 2018 ci hanno chiesto di riqualificare questo spazio e abbiamo deciso di fare un lavoro importante e che mette in sicurezza gli atleti. La riqualificazione non ha riguardato solo la pista di atletica, da cui siamo partiti nella prima consiliatura, ma ha interessato anche tutte le attrezzature dedicate alle diverse discipline".