Migrazioni, carceri disumane, pace: "Ripensiamole con padre Balducci"

La Fondazione Ernestocompie 30 anni e questo pomeriggio celebra anniversario con un evento di condivisione dal titolo "Percorrere le distanze" che propone mostre, un convegno e musica alla Badia Fiesolana, la chiesa doveErnesto officiava la messa. Presidente Grazia Bellini, di strada la Fondazione ne ha fatta tanta. "In 30 anni abbiamo organizzato convegni, tavole rotonde, mostre, pubblicato riedizioni degli scritti die nuove pubblicazioni sempre ispirati dai temi a lui (e a noi) cari". Perché la giornata di oggi si chiama ’Percorrere le distanze’? "Vuol dire accettare, curare l’incontro, riconoscere i diritti, lasciarsi guidare dalla fraternità. È un impegno non solo per questa giornata, ma una direzione per i nostri passi". In questi 30 anni avete incontrato e coinvolto grandi personalità e gente comune, uniti sotto il segno dell’Uomo planetario diana memoria.