Lucca festeggia la sua libertà Si celebrano l’identità e la storia

La Settimana dellarilancia e si amplia: quest’anno consentirà l’ingresso gratuito a torri e musei non solo per i residenti del Comune dima a quelli di tutta la provincia. E’ questa la principale novità della terza edizione della Settimana della, l’iniziativa promossa dal Comune in occasione della Festa dellaper favorire la riscoperta del patrimonio storico e culturale della nostra città. L’edizione 2025 è stata presentata ieri a palazzo Guinigi dal sindaco Mario Pardini, dall’assessore alla Cultura Mia Pisano e dal consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga. L’8 aprile del 1369, dopo quarant’anni di dominazione straniera, l’imperatore Carlo IV di Boemia restituì ai lucchesi la tanto agognata. Dall’anno successivo venne istituita la Festa della, una giornata che da allora si svolge la domenica dopo Pasqua e che celebra la Libertas, parola che nei secoli è divenuta un vero e proprio simbolo delcittadina.