Lanazione.it - “Risiko“, cause e conseguenze dei conflitti: ecco il corso di formazione

EMPOLISei incontri diche forniscono uno sguardo globale sui principali stravolgimenti innel nostro Pianeta. L’Atlante delle guerre e deidel Mondo insieme al Comune di Empoli e con la collaborazione di Arci Empolese Valdelsa, Aned e Anpi Empoli organizza un ciclo di eventi di approfondimento. Un giro intorno al mondo che attraverserà i vari continenti e affronteràdelle guerre e alcuni dei fenomeni ad esse collegati. Ilsi chiama “– Dalla geopolitica alla geografia dei diritti”, e si terrà dal 29 aprile al 4 giugno alla Casa della Memoria in via Livornese, in cui si discuterà di ‘geografia dei diritti’, un nuovo modo di vedere e raccontare i fenomeni globali. Gli incontri sono aperti, gratuiti e tenuti dalla redazione dell’Atlante e da esperti.