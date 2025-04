Lanazione.it - Trovati bocconi avvelenati. Cani da tartufo a rischio

Leggi su Lanazione.it

La situazione è diventata insostenibile e si trascina oramai da anni:sparsi ovunque eche continuano a morire. Per non parlare dei gatti, che da tempo non si vedrebbero più, ma il discorso vale anche per volpi, tassi e persino lupi. Il territorio di Caprese Michelangelo – lo dicono i fatti più volte riportati anche sulla stampa – è diventato una sorta di campo minato, specie nelle zone di Trecciano, Fragaiolo, Vestebbia e più in generale sul versante che dalla frazione di Lama arriva fino al confine con il Comune di Chiusi della Verna. Si tratta di aree favorevoli per la cerca dele anche per la caccia a cinghiali, lepri e beccacce. Il problema è che a rimetterci le penne sono anche ida compagnia: basta che uno esca fuori e si imbatta in una polpetta letale.