Ilrestodelcarlino.it - Berco, fumata bianca al ministero: “Ritirati i 247 licenziamenti”

Copparo, 11 aprile 2025 – È arrivata la sospirata “” sulla vertenzadi Copparo. Ieri, al tavolo convocato aldelle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è stato sottoscritto l’accordo quadro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom e Uilm alla presenza delle istituzioni. L’intesa prevede il ritiro della procedura di licenziamento collettivo per i 247 lavoratori dello stabilimento copparese, con l’impegno da parte della proprietà a non avviare nuove azioni unilaterali nei prossimi quattro anni e a intraprendere, insieme a tutte le parti coinvolte, un percorso di consolidamento industriale perin Italia. Gli esuberi occupazionali saranno gestiti in maniera non traumatica, attraverso uscite volontarie e l’avvio della cassa integrazione per contratto di solidarietà.