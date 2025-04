Lanazione.it - L’enoturismo settore sempre più in crescita

Nella galassia del vino che si è vista a Verona non poteva mancare il pianeta enoturismo, un comparto che in Italia vale 3 miliardi di euro di fatturato. Nella sezione dedicata, la Toscana ha fatto la sua parte, presente con 16 cantine nel nuovo format di valorizzazione dei territori vitivinicoli e di promozione integrata tra vino, cultura e ospitalità che ha coinvolto in tutto 67 aziende per un complessivo di 76 strutture ricettive da 15 regioni e 16 tour operator specializzati provenienti da Stati Uniti, Germania, Spagna e Italia. Una realtà, quella del, in continua espansione e nella quale il territorio dell’Empolese Valdelsa ha i numeri e le capacità per imporsi. "Il Consorzio Vino Chianti – ha fatto notare in conclusione dei lavori il presidente Giovanni Busi – torna da Verona con un bilancio solido e uno sguardo orientato al futuro.