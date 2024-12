Amica.it - Capelli 2025: Sofia di Spagna anticipa la tendenza glass hair

Grande lustro, a Madrid, per la cerimonia del premio fotografico Objetivo Patrimonio Awards 2024. Il merito è anche della principessadi, 17 anni, che sta prendendo sempre più spazio nella vita pubblica ufficiale della famiglia reale. Splendenti, del resto, sono stati i suoilunghi. Che si sono mostrati in una piega perfetta. Completamente sciolti, sul suo tailleur bianco.Ilunghi, scalati e lucidi didi: fan deiGià da qualche stagione, lasi è imposta tra le tendenzeprincipali. Come la parola inglese suggerisce, per seguirla, la chioma deve somigliare al vetro. O, meglio, al suo finish luminoso, specchiato, lucido.