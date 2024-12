Tpi.it - Cagliari, uccide l’amico durante una battuta di caccia, poi si toglie la vita: morti due ragazzi di 28 e 27 anni

unadi, poi silaTragedia in provincia didove duedi 27 e 28, Matthias Steri e Giacomo Desogus, sonounadi.Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei dueavrebbe sparato accidentalmente alla nuca dell’altro e, successivamente, si sarebbe suicidato sparandosi con il fucile. La tragedia è avvenuta in località Mela Murgia, a Quartucciu, nella periferie di.I militari della compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai vigili del fuoco die al Corpo Forestale regionale, stavano cercando i due giovani dalla serata di domenica 15 dicembre quando i familiari avevano lanciato l’allarme preoccupati per il mancato ritorno a casa dei due.Nella notte, grazie alla localizzazione dei telefoni cellulari, sono stati rinvenuti i corpi dei due giovani.