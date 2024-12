Liberoquotidiano.it - Bari, la truffa di Natale: come fregano gli italiani, un blitz sconcertante

I Finanzieri del II Gruppoe i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dihanno sottoposto a sequestro nel porto della città un ingente quantitativo di prodotti (tra capi di abbigliamento, borse, calzature, accessori, profumi, confezioni, etichette e certificati) con marchi contraffatti e riproduzioni non autorizzate di modelli registrati. Erano contenuti in container provenienti dalla Turchia e dalla Grecia. In un container in arrivo dalla Turchia sono stati rinvenuti oltre 70 mila articoli con i loghi dei più noti marchi internazionali (Adidas, Dior, Gucci, Nike, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger, Chanel, Burberry, Goyard Saint Honoré, Balenciaga, MCM, Chloé, Calvin Klein, Moncler, Off-White, Stone Island, Dsquared2, Under Armour, Lacoste, Prada), pronti per essere immessi sul mercato.