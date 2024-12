Metropolitanmagazine.it - “Baby Doll”, una canzone di Kylie Minogue e Prince, è apparsa in rete

Unadi, è trapelata online a trentadue anni dalla sua creazione :è nata a seguito di un incontro tra la popstar australiana ed il “folletto” di Minneapolis, al termine di un concerto suo tour Diamands and Pearls nell’estate del 1992.In quell’occasione laha chiesto aa cosa stesse lavorando, per poi essere invitata al noto Paisley Park studio di Minneapolis, sede operativa dell’artista. La versione funk che è stata scoperta online, presentata uno stralcio di testo confermato nel 2018 dalla stessa artista: “Let me be your, sugar and spice and all things nice/ Let me be your paradise.” Prima di tutto ciò, mentre i due erano a Londra in una camera di hotel circondati dall’attrezzatura studio,aveva chiesto: “Dove sono le tue parti del testo?”.