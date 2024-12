Ilrestodelcarlino.it - Auto a fuoco nella notte, indagini in corso: c’è l’ipotesi dolo

Civitanova, 16 dicembre 2024 – Brucia un’, intervengono i vigili dele i carabinieri. Non è escluso che qualcuno abbia appiccato ildopo aver commesso qualche reato usando proprio quell’. Leda parte dei carabinieri di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese, sono inper fare piena luce sull’episodio inquietante. L’allarme è scattato poco dopo le 5 di ieri quando, dopo una segnalazione arrivata al numero delle emergenza, i vigili deldel distaccamento di via Aldo Moro sono stati allertati per un’in fiamme. La vettura era ferma nel piazzale del parcheggio di fronte al palazzetto Eurosuole,zona commerciale di Santa Maria Apparente. Stava bruciando una Audi A3, che nel giro di pochi minuti è andata completamente distrutta.