Thesocialpost.it - Aprilia, esplosione in una villetta: le vittime sono nonna e nipotina di 13 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia nel pomeriggio di lunedì ad, nella zona industriale in provincia di Latina. Una donna e la nipote di 13hanno perso la vita in seguito a un’e al crollo parziale dell’edificio in cui vivevano. Un altro parente è rimasto gravemente ferito.L’allarme è scattato intorno alle 18. Sul postoaccorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’sarebbe stata una bombola di GPL utilizzata per il riscaldamento, posizionata all’esterno della palazzina in via Apollo, all’incrocio con via del Genio Civile.La detonazione ha provocato il crollo di un muro, che ha poi trascinato con sé parte della struttura. L’ha innescato anche un incendio, domato successivamente dai vigili del fuoco.