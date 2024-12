Tvpertutti.it - Alberto Matano va via dallo studio de La Vita in Diretta: cos'è successo

Un momento speciale ha caratterizzato la puntata de Lainandata in onda lunedì 16 dicembre 2024.ha lasciato loper condurre gli ultimi minuti della trasmissione dall'esterno del Centro di Produzione Rai di via Teulada. Il motivo? Un evento straordinario: l'inaugurazione di un murale dedicato a Raffaella Carrà, icona indimenticabile della televisione italiana.Il murale, intitolato Dietro la tv, è un'opera realizzatastreet artist Piskv, nome d'arte di Francesco Persichella, e rappresenta un tributo alla figura di Raffaella Carrà. Collocato sulla facciata del Centro di Produzione Rai di via Teulada, a Roma, il murale celebra l'artista scomparsa il 5 luglio 2021. Con il suo iconico caschetto biondo e un abito paillettato ispirato ai tempi di Canzonissima, la Carrà viene rappresentata in tutta la sua grandezza.