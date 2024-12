Secoloditalia.it - Addio a Giuditta Saltarini, attrice e compagna di Renato Rascel. Aveva 83 anni ed era malata da anni

“Dicono che i comici nel quotidiano sono tristi: lui non era così, era allegro, però non c’è dubbio che quella malinconia tipica del comico la possedeva in parte, fantasioso al mille per mille. In fondo era un sentimentale, cosa rilevabile in tutti i suoi personaggi, sempre dolci e amorosi”. La frase, dedicata al marito, esprimeva tutto l’amore di, morta oggi a 83, per quell’attore così arguto e malinconico. A dare la notizia della morte della, in un lungo post su Facebook, è stato il figlio Cesare, nato nel 1973 dalla relazione dell’con. “Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma,-scrive Cesare- Per molti è stata un’straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e ladi vita di mio padre,