Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sullo status di Jade Cargill

Leggi su Zonawrestling.net

L’infortunio (o presunto tale) diè una delle notizie più controverse del momento in WWE. In storyline, la campionessa di coppia insieme a Bianca Belair è stata aggredita il mese scorso nel backstage durante un triple threat del torneo per incoronare la prima campionessa US femminile, match che vedeva coinvolta proprio Bianca contro Blair Davenport e Chelsea Green. Da quel giorno, i report sono molto contraddittori, e ad oggi ancora non è chiaro sesia davvero infortunata o meno,Infortunio come copertura per progetti extra-ring?Sembra infatti che, a seconda della fonte che viene interpellata, le versioni cambino, e di molto. Se per Fightful Select infattiè inserita nella lista interna degli infortunati della WWE, oggi PW Insider riporta invece uno scenario differente: secondo altre fonti, infatti,starebbe lavorando ad altri progetti extra-WWE in questo periodo di assenza, oltre a godersi del meritato riposo in vacanza alle Bahamas.