Volley maschile Mondiale per Club | Trento si arrende in finale a Sada Cruzeiro i brasiliani vincono 3-1

Leggi su Sportface.it

siper 1-3 (22-25, 25-20, 16-25, 22-25). La compagine italiana guidata da Fabio Soli ottiene il pass di accesso alladelperper la settima volta nella storia della squadra, ma non riesce a conquistare il titolo. L’Itas, fino ad oggi l’unicoad aver collezionato il successo iridato cinque volte, viene raggiunta proprio dagli avversarista infatti festeggiando il quintoperdella sua storia. La, in scena all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile, si dimostra equilibrata nei primi due set, mentre suli sudamericani salgono in cattedra.Il terzo gradino del podio va a Foolad Sirjan Iranian, che piega la Lube Civitanova. Laterzo posto si dimostra molto equilibrata e termina 3-2 (23-25, 25-23, 21-25, 26-24, 19-17).