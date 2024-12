Ilrestodelcarlino.it - Una parabola creativa: due pianoforti sulle tracce di Bartòk e Kurtàg

Ferrara Musica al Ridotto prosegue oggi alle 10.30 con un nuovo appuntamento a due. Le quattro mani sono questa volta quelle dei giovani e talentuosi pianisti Michelangelo D’Adamo e Simone Mao, entrambi formatisi al conservatorio di Venezia, con al proprio attivo numerose esperienze concertistiche e didattiche e riconoscimenti di prestigio in concorsi nazionali ed internazionali. La proposta è di notevole interesse culturale perché incrocia le parabole creative di Béla Bartók, György Kurtág e György Ligeti. Non si limita alla comune matrice culturale ungherese, ma sottolinea il valore dato dai tre autori alla didattica pianistica, legandola alla moderna evoluzione del linguaggio musicale e all’eredità della musica polifonica. Il percorso nasce dai ‘Tre pezzi per due’ e si rafforza con i ‘Cinque pezzi per pianoforte a 4 mani’, a riprova di quanto la tastiera sia stata strumento centrale nella creatività di György Ligeti.