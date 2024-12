Formiche.net - Tra Washington e Pechino. Quale strategia sanitaria per l’Ue in Africa? L’analisi di Del Re

Leggi su Formiche.net

Dagli anni dieci del XXI secolo la diplomaziaè diventata una componente cruciale delle relazioni internazionali. In particolare l’, con i suoi sistemi sanitari spesso fragili e le molteplici sfide sanitarie che si trova a dover affrontare, è diventata un campo di competizione per le varie potenze globali. La crescente presenza della Cina nel comparto farmaceutico e sanitario inrappresenta una nuova sfida geopolitica, a cui l’Unione europea è chiamata a rispondere con unache rafforzi la sua posizione e il suo ruolo nel continente.L’INFLUENZA CINESE SULLA SANITÀNALa Cina ha sviluppato una robusta diplomaziainche fa parte del suo più ampio approccio di cooperazione economica e politica con il continente noto come Belt and road initiative (Bri).