Sant’Angelo a Cupolo, domani il presepe vivente della scuola primaria di Perrillo

Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà un viaggio all’indietro nel tempo, tra suoni, colori e profumi, attraverso i luoghi che oltre duemila anni fa videro la nascita di Gesù”.Si terrà infatti, lunedì pomeriggio, 16 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, ilItinerante organizzato dalladidell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di.Sarà un vero e proprio viaggio quello che accompagnerà i visitatori, con i bambini che, con i costumi tipici, partiranno dae il percorso si snoderà attraverso tutte le strade del paese. Ci saranno canti e parti recitate e i piccoli protagonisti accompagneranno la gente a rivisitare i luoghi e la magianascita di quel piccolo Bambino che sarà la salvezza del mondo.“Desideriamo ringraziare in primis – dichiarano le insegnanti in una nota congiunta – la nostra dirigente Beatrice Oliva per la costante presenza al nostro fianco da sempre; la nostra responsabile di plesso, Mariagrazia Calandro per aver coordinato ogni singola tappa di questoe per il lavoro svolto.