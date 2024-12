Napolipiu.com - Rashford vicino al Napoli: escluso dal derby, Amorim lo gela

L'attaccante inglese non convocato per la sfida con il City. Il tecnico dello United lancia segnali sul futuro.Il futuro di Marcuspotrebbe tingersi d'azzurro. L'attaccante del Manchester United è stato clamorosamentedalcontro il Manchester City, alimentando le voci di un possibile approdo algià nella prossima finestra di mercato.La decisione del nuovo tecnico Ruben, arrivato dallo Sporting Lisbona dopo l'esonero di Erik ten Hag, non ha risparmiato neanche il giovane Alejandro Garnacho. Una scelta forte che rispecchia la filosofia dell'allenatore portoghese: "Osservo tutto, persino come mangiano e come si vestono", ha dichiarato in conferenza stampa.La gestione rigorosa diarriva in un momento delicato per lo United, che non riesce a ritrovare i fasti dell'era Ferguson.