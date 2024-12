Liberoquotidiano.it - "Preparare subito 30mila tombe": la guerra si fa sempre più vicina, l'ordine è uno choc

I venti disoffianopiù forti in Europa: la minaccia èquella russa. A Goteborg, la Chiesa di Svezia è stata infatti incaricata dall'Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) di prepararsi a un'eventualità drammatica: la possibilità di dover seppellire fino asoldati in caso dio di un grave disastro. L'è quello di. La notizia, riportata dal Nordic Times, evidenzia come le autorità svedesi stiano prendendo in considerazione scenari estremi, inclusi quelli legati a un conflitto militare con la Russia, una possibilità che i leader del Paese sembrano considerarepiù concreta. Soltanto pochi giorni fa,in Svezia, il governo aveva distribuito un opuscolo che spiegava alla popolazione come affrontare i primi tre giorni di un eventuale conflitto.