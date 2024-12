Ilrestodelcarlino.it - Neri Marcorè ci accompagna nel fumo di Londra

Oggi alle 15,30 al teatro Valli va in scena l’ultima replica del musical "Sherlock Holmes", un’epica avventura ambientata nella violenta e cupadi fine Ottocento, per la regia di Andrea Cecchi. ConMarcore, musiche di Andrea Sardi, coreografie di Roberto Colombo e Caterina Pini. E l’attorealle 18,30 è atteso al teatro Herberia a Rubiera per l’incontro della rassegna "Autori in prestito", per raccontare le opere che lo hanno formato artisticamente. Ingresso libero. Al teatro Ariosto a Reggio alle 16 e alle 16 spazio al teatro per bambini e famiglie con "Scrooge", la storia del vecchio avaro protagonista di "Canto di Natale" di Charles Dickens, che venduto la sua anima e sacrificato la sua vita per fare carriera e arricchirsi. La vigilia di Natale riceve una visita dal fantasma di un suo defunto associato, Marley.