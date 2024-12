Ilrestodelcarlino.it - Mister Mignani cambia e ci vede lungo: "Bravi, è stata una vittoria di squadra"

Il Cesena torna a vincere.non nasconde la soddisfazione. "Faccio i miei complimenti al Cosenza,ostica – dice a fine gara –. I ragazzi hanno fatto una grande partita contro un avversario che non dà punti di riferimento, sono statia ripartire con forza e qualità. Loro hanno segnato con un tiro da fuori e, a quel punto, a livello emotivo potevamo concedere qualcosa, ma siamo statia reagire e giocare una grande gara sotto tutti gli aspetti. Unadi, i ragazzi sentivano il momento e ci hanno messo il cuore". Un episodio, la rete del 2-1 cosentino, che poteva costare caro. "Si tratta di inerzia emotiva – sottolinea–. Quando loro hanno segnato potevano credere nel pareggio, ma la nostra reazione èottima. Cosenza è un avversario organizzato, che muove la palla con tanti uomini e che calcia spesso in porta, ma siamo statia concedere poco e non era facile".