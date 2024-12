Meningite a Latina migliorano le condizioni di Andrea

Leggi su Dayitalianews.com

La storia di, giovane diScalo, è una testimonianza di speranza, amore e dedizione. Colpito dae choc settico,è stato ricoverato indisperate all’Ospedale Santa Maria Goretti di, dove ha trascorso 43 giorni in un reparto di rianimazione che ha rappresentato per lui e la sua famiglia il filo sottile tra la vita e la morte.Una lunga battaglia per la vitaI genitori didescrivono con precisione l’angoscia vissuta durante quei giorni: 43 interminabili giorni, 1032 ore, 61920 minuti che si sono trasformati in una dura prova emotiva e fisica. Durante questa battaglia, però, i medici, gli infermieri e gli studenti del corso di laurea in infermieristica sono stati un faro di speranza per la famiglia, dimostrando un’umanità e una competenza straordinarie.