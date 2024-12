Quotidiano.net - Meloni: “Creato quasi 1 milione di posti di lavoro. Berlusconi sarebbe fiero”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 – "Indue anni abbiamodidiin più. Silvio, che deldidiha fatto una bandiera,di sapere che il governo che ha contribuito a creare lo ha fatto in due anni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento conclusivo di Atreju. La presidente del Consiglio Giorgiadurante l'evento di chiusura della manifestazione politica di Fratelli d'ltalia (Fdl), Atreju la via italiana, al Circo Massimo, Roma, 15 dicembre 2024. ANSA/ANGELO CARCONI "L'Italia da osservato speciale è diventata un modello – ha aggiunto la premier –. Non è merito solo del governo ma degli italiani che oggi scoprono che la politica può essere alleata e non avversaria. Questa è la mia personale sfida principale, fare tutto quello che posso perché gli italiani tornino a credere in loro stessi e in quello che possono fare.