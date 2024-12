Maltempo a Fiumicino | Calicchio-Petrillo contro la Giunta Fata e Feola rispondono

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 dicembre 2024 – L’ondata diche ha colpitovenerdì 13 dicembre ha trasformato le strade di Focene in veri e propri fiumi. Viale Giuseppe Verdi e Piazza Paganini, nel quartiere Mare Nostrum, sono state completamente sommerse dall’acqua a causa di fogne esondate e scarichi idraulici ostruiti. Ma i disagi non si sono limitati a queste aree, coinvolgendo anche altre zone della località.Una situazione che i residenti conoscono bene e che ha fatto emergere nuovamente il dibattito sulle responsabilità e gli interventi necessari per risolvere le criticità idrauliche del territorio.Le accuse dell’opposizione: “Promesse vuote e immobilismo”I consiglieri comunali di opposizione Paoloe Angelohanno puntato il ditol’attuale amministrazione, accusandola di immobilismo e mancanza di competenza:“Quando erano all’opposizione, non perdevano occasione per protestare e promettere soluzioni rapide.