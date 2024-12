Sport.quotidiano.net - L’ordine: battere il Perugia: "Dobbiamo avere più fame"

Leggi su Sport.quotidiano.net

ilper chiudere il girone di andata e girare con 19 punti, "alleggerendo" così un pochino di più il girone di ritorno per arrivare a conquistare la salvezza diretta, stimata a quota 42. E’ questo il miglior quadretto che il Pontedera potrebbe disegnare oggi dopo la sfida che al Mannucci porta il, una delle società più blasonate del girone, non fosse altro che per le 13 partecipazioni in Serie A, l’ultima delle quali nella stagione 2003-04. Con i granata invischiatissimi nella lotta play out, il nome dell’avversario però conta ormai niente. Ciò che conta lo spiega a chiare note l’allenatore Leonardo Menichini: "Ilnelle ultime 3 partite ha conquistato 7 punti, vuol sicuramente fare un bel campionato, ha cambiato allenatore (via Formisano, ecco Zauli dalla 12a giornata, ndr), per risalire la classifica.