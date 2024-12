Oasport.it - Kristoffersen torna alla vittoria nello slalom di Val d’Isere. Che rimonte per Kastlunger e Vinatzer!

Quasi due anni dopo l’ultima volta, finalmente Henrika vincere in Coppa del Mondo. Il norvegese interrompedella Valun digiuno che durava dal gennaio 2023 quando si impose a Wengen sempre tra i rapid gates. Si tratta del trentunesimo successo in carriera per, il ventiquattresimo nella specialità ed il terzo sulla pista francese.Grande delusione per il pubblico di casa, che stava sognando dopo la prima manche di Steven Amiez. Il giovane francese non ha retto probabilmente la pressione per la primaproprio davanti ai suoi tifosi, uscendo quasi subito nella seconda manche. Da ricordare poi che la Francia aveva già perso Clement Noel, con il leader della classifica di specialità che non ha preso il via per un problemacaviglia dopo la caduta di ieri in gigante.