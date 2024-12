Inter tra campo e fuori parla Frattesi | Sogno un nuovo scudetto

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Alla vigilia della delicata e affascinante sfida che vedrà l’Campione d’Italia chiudere il programma della sedicesima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico contro la Lazio, are è stato uno degli elementi che più di ogni altro ha saputo rivelarsi un jolly imprescindibile di centro. Davide, alla seconda stagione in maglia nerazzurra, ha concesso una lungavista al quotidiano La Stampa in cui si è soffermato su aspetti legati alla stagione in corso e a fatti extra calcistici.Sognando diil tricoloreL’ex centrocampista del Sassuolo, arrivato nell’estate 2023, inizia con un’analisi legata alla sua posizione e a una caratteristica che tanto è stata utile all’nella passata stagione, l’attacco all’area di rigore: “Quando ero ragazzo, nel settore giovanile della Lazio facevo l’attaccante e questo mi ha certamente aiutato a conoscere l’area di rigore e i tempi d’inserimento per fare gol.