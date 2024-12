Ilrestodelcarlino.it - "Il problema è la carenza di autisti"

Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna, sono numerose le lamentele sui disservizi delle corse dei bus, quali sono i problemi principali? "Innanzitutto voglio precisare che Start Romagna lavora assiduamente per contenere i disagi, però la situazione è complessa. Ilmaggiore riguarda ladi. In Europa ne mancano circa 400mila e solo in Italia si parla di 7.000 carenze sopratutto concentrate nel Nord del paese. Anche noi in Romagna abbiamo registrato uscite volontarie di, molti dei quali, originari del Sud, sono tornati nella loro terra". A Cesena quanti sono i conducenti di autobus? "Abbiamo 130che devono fare ben 1.100 corse giornaliere. In questo periodo dell’anno può capitare che ci siano delle assenze improvvise dovute ai malanni di stagione e in questi casi si fa fatica a sostituire glimancanti all’ultimo minuto.