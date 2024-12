Ilrestodelcarlino.it - Il mercatino di Natale in piazza. Elfi e zampognari tra le bancarelle

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildidi Sassoleone, in programma oggi dalle ore 10 alle 18 indel Leone, sarà uno degli eventi clou del programma delle feste di Casalfiumanese. Così, con le affascinanti colline a fare da cornice e i banchi dei tanti espositori sui quali mettere in mostra prodotti artigianali e locali, basteranno appena quaranta minuti d’auto da Imola per immergersi in un’atmosfera simil dolomitica. "L’idea è venuta qualche anno fa a un gruppo di amici abituali frequentatori dei mercatini trentini – svela Lorenzo Caprara, presidente della Polisportiva Sassoleone 2015 –. In passato avevamo spostato l’iniziativa nell’area scolastica della frazione ma da qualche tempo abbiamo optato per il ritorno nel cuore pulsante dell’abitato". Con un’altra novità: "Nelladel Leone ci sarà anche il grande albero direalizzato con un fusto davvero speciale – aggiunge –.