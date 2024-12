Ilgiorno.it - Flou investe sul futuro: ultra lusso chiavi in mano

Meda (Monza e Brianza) –entra nel capitale di Italian Fit Out. La storica azienda di arredo fondata a Meda nel 1978 da Rosario Messina “alleata“ della società specializzata nel settore contract per la realizzazione progettiinnel mondo delin tutto il mondo. Italian Fit Out avrà così maggiore capacità economica per espandere il proprio campo di azione, mentrediventerà partner privilegiato per l’inserimento dei propri prodotti nei loro progetti. “L’accordo che abbiamo concluso concretizza una collaborazione continuativa e proficua già istaurata con IFO negli ultimi anni – le parole di Massimiliano Messina, presidente–. La sinergia tra le nostre due realtà ci permetterà di soddisfare al meglio le esigenze della clientela, fornendo un progetto completo e un supporto costante in ogni fase della realizzazione.