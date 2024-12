Davidemaggio.it - Coppa Italia e Supercoppa: Mediaset ‘concia per le feste’ Rai 1

Il calcio non si ferma per le festività di Natale, anzi. Mentre il campionato di Serie A proseguirà regolarmente in ogni weekend, ci saranno anche le coppe ad arricchire il periodo festivo e in particolare la programmazione delle retigrazie ae Superna, con buona pace di Rai 1.: Juventus e Inter contro Don MatteoLa prossima settimana si concluderanno gli ottavi di finale di Coppiacon le restanti quattro partite in programma, a cominciare da Juventus-Cagliari di martedì 17 dicembre, unico incontro garantito da Canale 5, fino a Inter-Udinese di giovedì 19 dicembre su1. Ecco, nel dettaglio, la tre-giorni diprima di Natale:martedì 17 dicembre Juventus-Cagliari (Canale 5, ore 21)mercoledì 18 dicembre Atalanta-Cesena (1, ore 18)mercoledì 18 dicembre Roma Sampdoria (1, ore 21)giovedì 19 dicembre Inter-Udinese (1, ore 21)Le partite di Juventus e Inter di martedì e giovedì andranno in onda contro il finale di stagione di Don Matteo 14, che raddoppia su Rai 1 con le ultime due puntate e il mistero sull’aggressione al colonnello Tommasi.