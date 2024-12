Anteprima24.it - Convince a fare bonifico di quasi 10mila euro, denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno deferito all’Autorità giudiziaria un pregiudicato 28enne residente a Napoli per truffa aggravata. Le indagini sono partite da una querela presentata da un impiegato del luogo, che nei giorni scorsi ha ricevuto un sms sulla sua utenza cellulare, proveniente da Posteinfo, con il quale è stato indotto a cliccare su un link allo scopo di poter sbloccare la sua carta bancoposta. L’uomo, dopo aver ricevuto il messaggio, è stato anche contattato telefonicamente da un sedicente operatore dell’ufficio Antifrode di Poste Italiane che lo ha indotto, con artifici e raggiri, a recarsi presso una postazione Atm di Poste italiane per effettuare undi 9.960. L’interlocutore telefonico ha convinto il malcapitato che tale somma in denaro era stata accreditata per errore sul suo conto corrente, quindi doveva essere restituita con unbancario.